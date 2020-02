Novak Djokovic se alzó con un nuevo Abierto de Australia

El serbio Novak Djokovic sumó su octavo Abierto de Australia tras derrotar a Dominic Thiem en la final y recuperar el primer puesto en el ranking mundial. El duelo finalizó 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4 con una duración de cuatro horas.

Con el título además sigue alargando su historia dentro del tenis puesto que alcanza su título de Grand Slam número 17, a sólo tres del líder en esa categoría, Roger Federer. También se convierte en el único jugador que después de 1968 consigue un título de los grandes en tres décadas diferentes.

Djokovic defendió el título que alcanzó igualmente en 2019 e igualó a Rafael Nadal y Federer entre los únicos en contar con ocho títulos o más en un Grand Slam en particular.

