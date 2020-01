En horas de la tarde de este domingo se dio a conocer el trágico anuncio de la muerte de Kobe Bryant y con él, la de otras personas.

En principio, solamente se conocía que el exjugador de la NBA falleció en un accidente de helicóptero, en el que también murieron otras personas, incluyendo su hija mayor, Gianna, pero sin conocimiento de cuántos más perdieron la vida.

Los reportes de hace horas daban a conocer que en el siniestro murieron otras tres personas, aparte de los miembros de la familia Bryant, es decir, cinco involucrados.

Pero según nuevos reportes, la cantidad de fallecidos aumentó a nueve, cifra dada a conocer por el sheriff de la ciudad de Los Angeles, Alex Villanueva.

Adicionalmente, los nombres de las demás víctimas todavía no se han dado a conocer, esto debido a que el jefe de bomberos de la ciudad angelina, Daryl Osby, consideró que sería imprudente darlos a conocer sin avisar a las familias, además que primero deben conocer el informe del forenese.

UPDATE: L.A. County Sheriff Alex Villanueva wouldn’t identify the victims of the helicopter crash in Calabasas but confirmed there were 9 people aboard the aircraft.

He also said it was «wholly inappropriate» for victims’ families to learn of their loved ones’ deaths via TMZ pic.twitter.com/80asbpag0B

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 26, 2020