¡Otra vez!: La NFL suspende a Josh Gordon de manera indefinida por abuso de sustancias

Josh Gordon, receptor abierto de Seahawks de Seattle, fue suspendido otra vez de manera indefinida después de que la NFL anulara su reinstalación condicional.

Un portavoz de la NFL dijo que la decisión se deriva de que Gordon violó los términos de su reinstalación condicional bajo la política de abuso de sustancias.

En diciembre, Gordon, de 29 años de edad, tuvo otro revés en su recuperación del abuso de sustancias cuando se acercaba a su regreso al campo después de una suspensión de un año.

