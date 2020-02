Peloteros de la MLB cargan contra Astros y el comisionado Rob Manfred

Cuando se pensaba que el escándalo de robos de señas había quedado atrás con el inicio de los Entrenamientos Primaverales, nuevos peloteros se han sumado a la ola de críticas contra Astros de Houston por ‘robarse’ la Serie Mundial en 2017.

Nick Markakis, jardinero de Bravos de Atlanta, ha sido el que más duro ha criticado a sus colegas de Astros. “Siento que cada individuo necesita una paliza. Está mal lo que hicieron. Están jugando con las carreras de las personas”, comentó.

Aaron Judge, guardabosques de Yanquis de Nueva York, también se mostró contrariado por la práctica empleada por el conjunto texano en 2017. “Hiciste trampa y no te lo mereces, Así lo considero. No se le merecen. No se lo ganaron jugando de la manera correcta. Enterarse que el otro equipo tenía una ventaja de la que no podías defenderte. Simplemente me parece que no es algo que se merecen”, señaló.

Otro jugador de los ‘Mulos del Bronx’, Gleyber Torres, se sumó a los ataques, pero esta vez directamente contra su coterráneo José Altuve. “Tengo el privilegio de conocer a Altuve y sé que realmente es muy buen hombre. Es un beisbolista talentoso, muy venerado en Venezuela, mi país natal, pero lo que hizo no fue bueno para la pelota. Creo que seremos buenos amigos fuera del terreno, pero dentro no será lo mismo, porque hizo trampa y es algo que no me gusta”, admitió.

Quien también fue duramente criticado es el comisionado de la MLB Rob Manfred, quien restó importancia a lo hecho por los Astros tras señalar que no evaluaba despojarlos del trofeo porque solo se trata de una “pieza de metal”.

Al respecto, Justin Turner, antesalista de Dodgers de Los Ángeles, lamentó la postura del Manfred. “La manera como devaluó al título de campeón, simplemente me dice cuán desconectado está con los profesionales de este deporte. En este momento, lo único que devalúa ese trofeo es la definición ofrecida por el propio ‘comisionado’”, explicó.

Manfred no tuvo otra opción que redimirse de sus palabras para evitar mayor polémica. “En un esfuerzo por hacer un punto retórico, me referí al trofeo de la Serie Mundial de manera irrespetuosa. Fue un error decir lo que dije”, dijo en rueda de prensa.

Las grandes ligas siguen en llamas debido a esta controversia y no parece que vaya a bajar la intensidad durante la temporada. Casas de apuestas en EEUU ya manejan pronósticos por pelotazos a jugadores de los Astros.