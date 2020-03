Debido al reciente brote de Coronavirus que se ha visto en Estados Unidos y países colindantes, los Golden State Warriors tomaron medidas preventivas para proteger a las personas.

Y es que el propio equipo de San Francisco emitió un comunicado señalando que el partido ante los Brooklyn Nets se jugará sin público, asegurando a las personas que ya tenían el boleto, el total reembolso de su dinero.

«Debido a las crecientes preocupaciones sobre la propagación del Coronavirus, y en consulta con la ciudad y el Condado de San Francisco, el juego de mañana (jueves) en la noche contra los Nets en el Chase Center se jugará sin fanáticos. Los fanáticos con boletos para este juego recibirán un reembolso por el monto pagado».

Adicionalmente, los Warriors también mencionaron que todos los eventos de aquí al 21 de marzo serán cancelados o pospuestos, por lo que aquellos que ya compraron sus entradas para el partido ante los Bucks, también tendrán el reintegro de su dinero.

«Además, todos los eventos hasta el 21 de marzo serán cancelados o pospuestos en este momento. Los fanáticos con boletos para los juegos del jueves (Nets) y sábado (Bucks) por la noche recibirán un reembolso por el monto pagado».

Due to escalating concerns about the spread of the coronavirus, and in consultation with the City and County of San Francisco, tomorrow night’s game vs. the Nets at Chase Center will be played without fans. Fans with tickets to this game will receive a refund in the amount paid. pic.twitter.com/DMpO71ocvg

