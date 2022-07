Rafa Nadal se retira de Wimbledon

El tenista español Rafael Nadal finalmente no jugará la semifinal de Wimbledon y será baja en la ronda ante Nick Kyrgios, quien pasará a la gran final del certamen.

Nadal, que tuvo problemas en la zona abdominal en los cuartos de final –ante Taylor Fritz- fue diagnosticado con una ruptura de varios milímetros en uno de sus músculos.

“Tomé esta decisión porque sé que no puedo ganar dos partidos. No puedo hacer el movimiento normal para sacar. Por respeto a mí mismo de alguna manera, no quiero salir y no ser lo suficientemente competitivo”, comentó el tenista.