Rafael Nadal cayó eliminado en el Abierto de Australia

Dominic Thiem fue el verdugo del español Rafael Nadal en los cuartos de final del Abierto de Australia por 6-7, 6-7, 6-4 y 6-7. Ahora, deberá enfrentar a Zverev en la siguiente ronda mientras que Roger Federer hará lo propio ante Novak Djokovic.

El número uno del mundo cedió por primera vez en su carrera tres tie breaks en un mismo partido, cuestión que le valió caer en cuatro sets ante el austriaco. Desde el primer y segundo set, el joven de 26 años fue contundente y logró imponer su dominio en el compromiso, en una especie de revancha luego de haber perdido ante Nadal las dos últimas finales de Roland Garros.

«Voy a seguir trabajando para acercarme al máximo nivel que necesito para ganar los torneos. No he estado lejos. Estoy triste de no estar en semifinales de Australia. Él lo ha merecido más que yo«, dijo el español al finalizar el encuentro en unas declaraciones recogidas por el diario Marca.

Nadal deberá posponer la oportunidad de igualar los 20 títulos de Grand Slam que ostenta el suizo Roger Federer. De igual manera, peligra su puesto privilegiado en el ranking en caso de que Djokovic sea ganador del torneo.