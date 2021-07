Se enciende la polémica por opinión de Faitelson sobre las chicas del sóftbol

David Faitelson manifestó su opinión en la red social Twitter ante la decisión de un grupo de jugadoras de la selección olímpica mexicana de sóftbol al deshacerse de los uniformes con los que compitieron en Tokio.

«Los atletas olímpicos representan al deporte de un país. No representan al país como tal. No confundamos ni mezclemos un patriotismo o un patrioterismo absurdo que no existe. Imagínese usted que mi imagen como mexicano dependiera de estas chicas ++cabeza hueca++ del =sóftbol», escribio en un tuit.

«“Maravillosas” estas redes sociales. Tenemos un evento que reúne a los mejores atletas del mundo, grandes, dramáticas competencias y nosotros perdemos todo el día hablando de unas imberbes y tontitas que decidieron desechar su uniforme de juego y experiencia olímpica… ¡Que pena!», agregó en otra publicación acerca del mismo tema.

