«Ser piloto de Fórmula 1»: La curiosa revelación del «Canelo» Álvarez

Saúl «Canelo» Álvarez dijo este martes que de niño no quería ser boxeador sino piloto de la Fórmula 1 como Sergio «Checo» Pérez, pero aseguró que igual está contento por finalmente dedicarse al pugilismo.

«Me da muchísimo gusto, porque es un orgullo, la verdad que chingón ver a la gente triunfar, pues uno de mis sueños frustrados era ser piloto de Fórmula 1, obviamente por cuestiones no se me dio, se me dio el boxeo, gracias a Dios», comentó en referencia al triunfo del «Checo» hace una semana en el Gran Premio de Sakhir.

Álvarez afirmó en una entrevista concedida a TUDN que es grato ver a sus compatriotas poniendo en alto el nombre del país: «Me siento muy orgullo de ellos, de que también les vaya muy bien, para eso estamos, para apoyarnos y para escuchar el himno nacional y se pinte de verde blanco y rojo en otros países, es un orgullo».

«Canelo» tiene previsto volver a la acción el próximo sábado 19 de noviembre para enfrentar a Callum Smith en el Alamodome de San Antonio.