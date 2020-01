Serbia y Djokovic, campeones de la Copa ATP doblegando a España

La pareja serbia de dobles, Novak Djokovic y Viktor Troicki, derrotaron a España representada en Feliciano López y Pablo Carreño con marcador 6-3 y 6-4, durante la final de la Copa ATP disputada en Australia.

De igual manera, en la ronda de individuales, Roberto Bautista venció a Dusan Lajovic por 7-5 y 6-1, mientras que en el segundo, ‘Nole’ se impuso a Rafael Nadal por 6-2 y 7-6(4), en un compromiso que se alargó una hora y 55 minutos.

Tras esto, Serbia se impone como primer campeón en el nuevo torneo retomado en este 2020. La competición contó con la participación de 24 equipos nacionales.

