Serie Mundial: Los Astros y Urquidy ganaron el segundo juego

Los Astros de Houston ganaron el segundo juego de la Serie Mundial, en su casa, derrotando a los Bravos de Atlanta por 7-2 y llevar todo a Georgia con igualdad 1-1.

José Urquidy se subió a la loma por los texanos y se llevó la victoria, enfrentando a un Max Fried que no fue rival para los bates naranjas.

Los Astros fabricaron la primera en la parte baja del primer inning. Altuve conectó un doblete abriendo inning y luego anotó con par de elevados de sacrificios, el primero para llevarlo a tercera y el segundo para enviarlo a la registradora.

Atlanta respondió rápido y en la alta del segundo logró igualar con el jonrón de d’Arnaud, aunque no hizo mucho más. Pero Houston retomaría la ventaja en la parte baja. Tres sencillos consecutivos impulsaron a Tucker y dejaron hombre en las bases con un out, para que después llegara Maldonado para empujar a Gurriel, y que Siri anotara por error de la defensa, que hizo que el receptor llegara a segunda, luego a tercera por un wild pitch y anotara por un hit de Brantley para poner la pizarra 5-1.

Los Bravos descontaron en el quinto tramo, con un imparable de Freeman que remolcó a d’Arnaud, quien abrió el inning con hit y avanzó a segunda por wild pitch, y luego a tercera con rodado para out. Pero no pudieron hacer más daño y el mexicano Urquidy sacó el episodio. No salió para el sexto y terminó su labor, con el juego ganado, tras permitir seis hits, dos carreras (todas limpias) y siete ponches.

Fried, el abrir de Atlanta, había retirado a diez bateadores seguidos, hasta que otorgó boleto a Álvarez y permitió indiscutible de Correa, para ser relevado por Lee. Se fue con la derrota tras 5.0 ip., seis carreras (cinco limpias), siete imparables y seis abanicados. Ante el relevo llegó otra para los Astros en las piernas de Álvarez con un rodado de Gurriel al campocorto que se suponía sería para doble play, pero que ni siqiuera se completó uno en segunda. Chávez subió a la loma y sacó el out, dejando dos de Houston en las bases.

Para la baja del séptimo hubo un nuevo lanzador para los Bravos, Smyly, quien fue recibido por un sonoro vuelacercas de Altuve y poner la pizarra final de 7-2.

El venezolano con su cuadrangular empató en el segundo lugar a Bernie Williams como los jugadores con más vuelacercas en la historia de la postemporada; igualó a Pablo Sandoval con la mayor cantidad de jonrones por un jugador nacido en Venezuela en la historia de la Serie Mundial, con tres y anotó su carrera número 65 en postemporada, igualando a Kenny Lofton en el cuarto lugar de todos los tiempos.

El mexicano, por su parte, se convirtió en el quinto pitcher de los Astros con siete o más ponches en un juego de Serie Mundial (quedando a dos del récord de Urías) y en el primer lanzador nacido en México con dos victorias en la instancia.

Love him or hate him, Jose Altuve will go down as one of the greatest postseason hitters of all-time. pic.twitter.com/qnrbuESj4t

— Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) October 28, 2021