Shaquem Griffin: el único jugador de la NFL sin una mano

El nombre de Shaquem Griffin ha estado en tendencia durante los últimos días, luego de darse a conocer que se retira de la National Football League (NFL).

Griffin, quien es un jugador que tiene una sola mano, sufrió una amputación en su mano izquierda, pero esto no ha sido impedimento para lograr y cumplir sus sueños. Shaquem padecía el síndrome de bridas amnióticas (su muñeca se enredó con una fibra durante el embarazo) y esto hizo que no pudiese desarrollarla, es por ello que los médicos le recomendaron amputarse, con la intención de terminar con ese calvario.

El oriundo de San Petersburgo, Florida, hizo historia por ser el primer jugador con una mano en ser reclutado en este deporte, durante la época moderna. Durante la quinta vuelta del draft en 2018, los Seattle Seahawks eligieron a Shaquem para que jugara junto a su mellizo Shaquill, quien era el esquinero titular.

En este conjunto apareció durante 46 partidos en tres temporadas, donde sumó nueve tacleadas, una captura, tres golpes al quarterback y nueve tacleadas; también es recordado por capturar a Aaron Rodgers –Green Bay Packers en ese momento- en una ronda divisional de la postemporada 2019, que fue un momento memorable.

La campaña pasada firmó con Miami Dolphins, pero justo antes de iniciar la temporada fue cortado; luego de ello probó con varios combinados, pero este miércoles reveló que, quiere jugar en la NFL solamente junto a su hermano, que ahora pertenece a Jacksonville Jaguars (desde el año pasado).

«Audicioné para los Cardinals, los Titans y los Jets, y después recibí llamadas de Buffalo, Dallas y Atlanta. Pero, después de la prueba con los Jets, me di cuenta de algo. Todos estos viajes, audicionando para los equipos, tratando de quedarme en algún lugar, tratando de mantenerme, no era lo que deseaba. El fútbol americano ya me ha dado tanto, y lo único que realmente deseaba del deporte era jugar con mi hermano de nuevo», comentó en una pieza que escribió para The Players Tribune.