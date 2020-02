Sofia Kenin dio la sorpresa sobre Muguruza en el Abierto de Australia

La joven de 21 años, Sofía Kenin, se coronó con el título del Abierto de Australia este sábado primero de febrero sobre Garbiñe Muguruza por 4-6, 6-2 y 6-2. Este es su primer título de Grand Slam.

La tenista estadounidense comenzó perdiendo el primer set por lo que tuvo que mejorar su desempeño para ganar el segundo con superioridad sobre la campeona española de origen venezolano que ha alzado títulos como Roland Garros y Wimbledon.

Con la victoria avanza en el ranking mundial del puesto 14 al 7 y ahora es la número uno en su país, por encima de Serena Williams. De igual manera, se convirtió en la tenista más joven en conquistar este cetro después de Maria Sharapova en 2008.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles 🏆#AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020