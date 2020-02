Surgen nuevos detalles del trágico accidente donde murió Kobe Bryant

El accidente donde murió Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas, sigue sin tener causas claras tras el informe de 11 páginas emitido por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados (NTSB), quien está encargado de investigar el caso.

La NTSB emitió un escrito donde descartó que los motores hayan sufrido una falla previo a que el helicóptero, donde se trasladaban los nueve fallecidos, se estrellara contra una ladera en la localidad de Calabasas.

De momento, se atribuye a la neblina como una posible causa del incidente donde falleció la exestrella de Los Ángeles Lakers. La investigación pudiera durar al menos un años mientras se estudia toda evidencia hallada en el lugar del suceso.

NTSB issues preliminary report Fri., Feb. 7, 2020, on the Jan.

26, 2020, helicopter crash near Calabasas, California; https://t.co/juKBva0pI6 pic.twitter.com/CylosHcqIM

— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) February 7, 2020