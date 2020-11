Tate ofrece sus disculpas por conducta inapropiada

El receptor de los Giants de Nueva York, Golden Tate, rompió el silencio y se disculpó con sus compañeros de equipo por su conducta inapropiada.

Tate asumió, en su totalidad, la responsabilidad tras ese lamentable hecho que protagonizó en el partido ante los Buccaneers de Tampa Bay, donde gritó “¡Tírame la pelota!” a una de las cámaras.

«Si me conocen, si conocen mi juego, juego con mucha emoción, mucha pasión», dijo el receptor; además, añadió: “me quedé atrapado en el momento. Me equivoqué al llamar la atención sobre mí».

A su vez, confesó: “asumo toda la responsabilidad. Lo manejé de manera incorrecta y, nuevamente, llamé atención negativa a nuestra organización. Fue algo que no volverá a pasar«.

Golden, de 32 años, actualmente tiene un contrato de cuatro con los Giants por 37 millones de dólares y fue la principal adquisición de esta franquicia durante la temporada pasada.