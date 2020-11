Tiger Woods jugó el peor hoyo de su carrera en Masters de Augusta

Este domingo finalizó el Masters de Augusta y cualquier persona que haya escuchado el nombre de Tiger Woods no se imaginaría que se asocie con «el peor hoyo de su carrera».

Pero fue así, el estadounidense, una vez mejor jugador de este deporte pero hoy en día muy lejos de volver a serlo, registró su peor juego en un hoyo en este torneo, del que era, hasta dicho momento, el campeón vigente.

El hoyo 12 se tornó fatídico para Woods, pues en un par tres, y teniendo -3, ‘golpeó’ la pelota diez veces (+7). Tres veces la lanzó al agua siendo penalizado como marca la regla, además de tener dos bunkers y dos putts.

Here’s a supercut of Tiger Woods’ 10 on the par-3 12th today. https://t.co/OaZFTSdOiE pic.twitter.com/Ezk92HHBid

— dhm (@dhm) November 15, 2020