Tom Brady anuncia su retiro de la NFL

El mariscal de campo Tom Brady, de los Tampa Bay Buccaneers, oficializó –este martes- su retiro de la NFL.

Brady, quien es considerado el mejor jugador de la historia de este deporte, comunicó que, después de 22 temporadas, dará un paso al costado en su carrera como deportista.

Este 31 de enero, Tom había dicho que había tomado una decisión definitiva sobre su futuro, pero fue este martes que anunció su retiro.

«He reflexionado y me he hecho preguntas difíciles, creo que los aficionados merecen el cien por cien de mí, pero en este momento es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de jugadores comprometidos», se lee en parte de ese escrito de Brady.

Asimismo, él manifestó su amor por la NFL y aseguró que ahora quiere enfocar su tiempo y energía en otras labores, que requieren su atención.

«A mis compañeros de los Bucs en los últimos dos años, los amo, me ha encantado ir a la batalla con ellos. Ha sido un profundo desafío, me inspiró a despertarme cada día y dar lo mejor de mí. No podía estar más feliz con lo que logramos juntos», finalizó.