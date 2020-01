Ya hay fecha de debut para Zion Williamson

Zion Williamson ya tiene fecha de debut en la NBA: 16 de enero frente a Jazz de Utah. La espera se acabó. La expectación creada por el último número 1 de draft llegará a su fin como local en el Smoothie King Center, según informó el periodista Mitch Lawrence.

The Pelicans will know a lot more after practice this week, but it sure sounds like we’ll get the long-awaited NBA debut of Zion Williamson on Thursday vs. the Jazz. That’s the plan, anyway, per sources.

— Mitch Lawrence (@Mitch_Lawrence) January 13, 2020