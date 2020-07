La MLB no para de registrar casos de jugadores positivos por COVID-19 y ahora el jardinero Yasiel Puig manifestó que está contagiado.

Y es que en su propia cuenta de Twitter, el cubano comunicó su resultado de la prueba, señalando además que ya se encuentra en cuarentena y es asintomático.

«Lamento decirles a todos mis fanáticos, amigos y familiares que me siguen y que realmente me apoyan, que ahora me acabo de enterar de la noticia que he resultado positivo por COVID-19. Estoy asintomático, y me siento completamente bien. Yo estaré en cuarentena hasta que reciba dos resultados negativos de las pruebas, que espero lleguen pronto».

Cabe recordar que hace unos días el pelotero firmó un contrato como agente libre para jugar con los Bravos de Atlanta por una temporada, aunque el acuerdo ya no existiría, según lo dejó ver entre líneas el propio Puig.

«Me entristece que esto haya sucedido, pero creo que todo está en el tiempo de Dios, y que mi regreso a la MLB sucederá en su plan y momento perfecto para mí».

La pasada campaña el outfielder cubano estuvo con los Rojos de Cincinnati y los Indios de Cleveland, y bateó para .267 de average en más de 140 compromisos.