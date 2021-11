Me van a reventar y me vale. Lo de Solari es una apuesta y para apostar también hay que tener huevos. Toda la semana las leyendas te estuvieron reventando por tu estilo de juego; el sabe la presión que hay por las formas, supo aguantar y no caer en la tentación.

Aprendió.

— Ame 🌎 Radical (@amerad12del16) 25 de noviembre de 2021