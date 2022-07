Cómo te ayuda el mundo del Fitness a tener mejor desempeño en cualquier deporte

Desde que estamos en la escuela encontramos tres tipos de alumnos: Los que van a perder el tiempo, los que son inteligentes aprendiendo de la manera más orgánica y los que se esfuerzan asistiendo, estudiando, haciendo tareas, es decir la mayoría de nosotros.

Pero solo pocos sobresalen, solo algunos logran tener constancia y disciplina para triunfar en los estudios y consiguen recibirse de una carrera con la mejor preparación. El mundo del Fitness no es distinto.

Son pocos los nacidos con una genética que con el menor esfuerzo presumen de un buen físico. La mayoría debemos esforzarnos para mantenernos delgados, ya ni digamos marcados o con musculatura envidiable. Pero eso requiere constancia, alimentación correcta, pero sobre todo, un buen entrenador. No hay atajos.

Es por eso que hoy en FutbolSapiens decidimos abrir un espacio para la disciplina del Fitness, actividad cada vez más importante no importando que deporte practiques. ¿Quieres mejorar tu desempeño en el futbol?, por ejemplo, aquí en FitnesSapiens encontrarás vídeos y material para alcanzar mejor performance.

No caminaremos solos, Luis Macie, entrenador y experto en la materia nos llevará de la mano con rutinas, consejos de alimentación y muchos más tips.

TODOS TENEMOS UN COMIENZO. ESTE ES EL MIO, DESCUBRE POR DONDE EMPECÉ, QUÉ HE ESTADO HACIENDO Y A QUÉ ME DEDICO.

Mi nombre es Luis Macie, soy entrenador personal certificado BI-CTP con 10 años de experiencia en el mundo fitness.

Desde pequeño he sido un apasionado del deporte, mi primer contacto con este fue el apasionante futbol, el cual al practicarlo y observarlo me hacía preguntarme muchas veces; ¿ES SUFICIENTE CON EL TALENTO?, (al tiempo CR7 me ayudó con la respuesta).

Este cuestionamiento me hizo adentrarme más en el mundo del entrenamiento basado en la ciencia, con el afán de descubrir que tanto podía influir el mejorar tu cuerpo y sus habilidades como la fuerza, potencia, resistencia, flexibilidad, elasticidad, capacidad de reacción… y sobre todo como hacerlo.

Fue tal el descubrimiento que decidí formarme para ayudar a otros a conseguir sus objetivos tanto deportivos, estéticos y funcionales, en resumen, mejorar su estilo de vida.

Me gradué en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Más tarde estudié un Máster en planificación de hipertrofia, Diplomado en biomecánica y calidad de movimiento. Así como formación continua en entrenamiento metabólico, estética corporal, nutrición deportiva y composición corporal.

Actualmente soy el CEO de Body Factory fitness center el cual es un centro de entrenamiento inteligente enfocado en una metodología que fusiona ciencia con experiencia para generar programas individuales para cada cliente. En este sitio también doy asesorías personalizadas presenciales y online.

“ME ENFOCO EN MEJORAR LA VIDA Y SALUD DE LAS PERSONAS, NO EN ENSEÑAR EJERCICIOS”

Sin más les dejo este primer aporte para empezar con algo sencillo para la zona del abdomen.

