Cómo un partido histórico salvó la vida de sus jugadores en Ruanda

Era la primavera de 1994, aproximadamente un mes antes del genocidio de los Hutus contra los tutsis en Ruanda. Eric Murangwa, portero reputado de ese país, estaba entrenando para el juego de su vida, un partido de clasificación para la Copa Africana de Campeones de Copa (equivalente a la Recopa UEFA) de 1994 contra un equipo experto de Sudán llamado Al Hilal, favorito a todas luces. Sport Rayon tuvo la oportunidad de poner a Ruanda en el mapa internacional de fútbol.

Al Hilal, multicampeón de su país y dos veces finalista de la Copa de Campeones de África (hoy la Champions africana) era totalmente favorito. De hecho, ganó 1-0 en la ida. Mientras él y sus compañeros de equipo se dirigían a Kigali (sede del Rayon) en autobús, Eric se puso los auriculares (la música country le ayudó a calmar los nervios antes de los grandes juegos) y miró por la ventana.

Lo que vio fue aterrador.

«Quemaron neumáticos, trajeron árboles en el medio del camino. A los que veían sospechos, los golpeaban con el mango de los machetes», dijo el exportero en una entrevista a la Estación de Radio-ONG WBUR de Boston, financiada por la Universidad de Massachusetts.

Cuando el equipo se acercó a la ciudad, los hombres con ropa militar detuvieron el autobús y le pidieron a Eric y a sus compañeros que salieran. Eric era uno de los únicos tres tutsis en su equipo de fútbol, uno de los tres tutsis en el autobús. «Se podría decir fácilmente quién era hutu y quién era tutsi», dice Eric.

En octubre de 1990, el Frente Patriótico Ruandés (FPR) inició desde la vecina Uganda una rebelión contra el gobierno del presidente Juvenal Habyarimana, provocando el estallido de una guerra civil. El FPR era una fuerza compuesta sobre todo por expatriados tutsis que habían servido en el Ejército ugandés (muchos en posiciones clave), habían desertado en masa del Ejército de Uganda y cruzado la frontera de vuelta a Ruanda.

Los hutus, como el presidente Habyarimana, eran la gran mayoría del país. Sin embargo, había un tenso conflicto étnico.

Pero había algo más que los soldados podían reconocer. Inmediatamente, reconocieron a Eric, con su gorra y su atuendo colorido, no como un tutsi, sino como el arquero de Rayon Sports a quien llamaban «Toto». Eran grandes fanáticos del fútbol. Le estrecharon la mano sudorosa a Eric y le desearon suerte en el juego contra Al Hilal. Y agitaron el autobús en su camino.

Cuando finalmente llegaron al estadio para el gran juego, parecía que todos en todo el país estaban allí.

Chicos con jeans y camisetas estaban sentados junto a hombres con uniformes militares. Todos en la multitud estaban animando y cantando juntos.

Jean-Baptiste Kayiranga, “Baptista”, el jugador de una volea inolvidable, declaró en un documental: “Estaban juntos hutus y tutsis. Parecía que era posible convivir, que podíamos dejar atrás las cosas malas. Esa buena energía nos sirvió para inspirarnos aunque no éramos favoritos y estábamos abajo en la llave. Nunca más un equipo de Ruanda jugó así”.

La cosa empezó bien. El cuadro local marcó, pero de cabeza, igualó la visita. Con un 1-1, terminó el primer tiempo. En el complemento, cayeron tres goles más, incluyendo el 4-1, la volea inolvidable de “Baptista” para cerrar con broche de oro.

«Cuando marcamos el cuarto gol, sabía que era casi imposible que el otro equipo remontara», dice Eric. «Y pude ver cómo eso significaba para las más de 30 mil personas en el estadio. Fue realmente enorme».

Enorme por la victoria. Y enorme porque en ese momento, los fanáticos de Rayon no estaban celebrando como Tutsi o Hutu, estaban celebrando juntos.

Después del juego, Eric recuerda que cada bar estaba lleno. Los extraños le entregaron mucho dinero y le compraron cervezas. Los chicos de los puestos de control envolvieron bolsas de basura de plástico azul y blanco, los colores de Rayon Sports, alrededor de los barriles de sus AK-47 y las agitaron en el aire.

«La gente que caminaba por la calle, algunas de ellas milicias que solían lanzar insultos y malas palabras, solo estaban animando, la victoria de Rayon Sport se convirtió en un momento para unir nuevamente a los ruandeses«, comentó Baptista.

Sin embargo, ese sentimiento fue fugaz. Solo un mes después, comenzó el genocidio contra los tutsis.

El fin de la alegría

El 6 de abril de 1994 el avión privado del presidente Habyarimana, un jet Falcon 50 (regalo del primer ministro de Francia, Jacques Chirac) fue derribado por un misil cuando iba a aterrizar en el aeropuerto de Kigali, la capital del país. En la colisión morían dos presidentes de etnia hutu y países vecinos: el propio Habyarimana, de Ruanda, y Cyprien Ntaryamira, de Burundi, que lo acompañaba.

Este acto desecandenó la ira de los hutus más radicales y se inició el genocidio más feroz: En menos de cien días, más de 800 000 personas fueron asesinadas y casi todas las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas, además de que muchos de los 5000 niños nacidos fruto de esas violaciones fueron asesinados.

Más de medio millón de tutsis huyeron de su nación, generando crisis de refugiados en países vecinos. La cacería se daba con militares con machetes, despedazando cuerpos humanos a su paso. Quienes lo vivieron, aseguran que fue lo más horrible que han visto, aún en la ficción.

Los soldados llegaron al vecindario tutsi de Eric. Mataron a todos sus vecinos a machetazos, a tiros y las casas eran incendiadas. Los bebés, fueron decapitados y tirados al río, como basura.

Y llegaron a su hogar.

«Una de las cosas que tiraron arriba y abajo fue un álbum de fotos», dice Eric. «Simplemente aterrizó en el piso abierto de par en par. Y llamó la atención de uno de los soldados».

El álbum de fotos se abrió a una página de Eric y sus compañeros de equipo en la casa del presidente Habyarimana. Uno de los hombres se volvió hacia Eric y le dijo: «¿Quiénes son estas personas?»

«Y dije: ‘Son mis compañeros de equipo'», recuerda Eric. «‘¿Qué quieres decir con que son tus compañeros de equipo?’ Le dije: «Juego para Rayon Sport». Y él simplemente se volvió y dijo: «¿Por qué estás tratando de mentirme?» Y luego escogió el álbum y miró las fotos. Y luego se volvió hacia mí donde estaba acostado en el suelo. Dijo: ‘¿Eres Toto?’ Y yo dije: ‘Sí, lo soy’.

El chico le pidió a Eric que se levantara del piso y ordenó a los otros hombres que salieran de la habitación. Le dijo a Eric que se sentara en el sofá. Y durante cinco largos minutos, se sentó junto a Eric, hablando sobre el juego entre Al Hilal y Rayon Sports.

«Solo quería hablar sobre el juego», dice Eric. «Estoy tan orgulloso de haber ganado. Para ser honesto, mi mente ya no funcionaba de manera normal. Simplemente no sabes cómo comportarte. Cómo mirar. Cómo comportarse. Estás ahí. Estás en un estado mental que no puedes controlar».

En el otro lado de la ciudad, en la casa de Baptista, vivían juntos, casados y todo, familias hutus y tutsis. Veían con peligro como iban matando vecinos. Debían hacer algo. El delantero pensó: “el fútbol para algo debe servir”. Tomó ropa de entrenamiento y vistió y a los tutsis familiares con la ropa de Rayon Sport. Él quedó sin indumentaria. Y se dirigieron a destino seguro, a intentar cruzar la frontera.

Lo seguro pasó: en un puesto militar le detuvieron. Los tripulantes del vehículo de adelante ya habían sido mutilados y asesinados. “Nos vaciaron el equipaje y a mi me molieron a palos. Dios se manifestó de la mejor manera: al abrir un equipaje se salió un foto mía con el presidente Habyarimana. Un soldado, que parecía el jefe, gritó: “Paren, paren. Este es Baptista”. Vieron las fotos y me pidieron disculpas. Yo temía por mis familiares tutsis. Me ayudaron a ordenar y apenas me preguntaron por ellos. Les dije: “son personal técnico del equipo. ¿No le veis los uniformes?”. Preguntaron un poco por el partido, la volea y avisaron que no nos molestaran más en el camino, en otros puestos. Así, salvé a mi gente”.



El villano que nunca fue héroe

Eric, mientras tanto seguía resistiendo. Intentó refugiarse en casa de amigos del equipo, pero la muerte acechaba. En las puertas de sus casas ejecutaban gente. Sin embargo, lo ocultaron bien, mientras se pudo.

Una mañana, uno de sus compañeros, el defensa Longin escuchó en un puesto militar que se rumoraba que Eric era un espía rival y que debían matarlo. Debía huir.

La solución: Zuzu. Este tipo con nombre gracioso, no están divertido como la pronunciación. De hecho, era uno de los más sanguinarios de la milicia Hutu. Mató a miles. Pero había un detalle: era el fan número uno de Rayon Sport.

Destruido por los nervios, fue a tocarle la puerta de su casa. Era lo mejor que se le había ocurrido.

Zuzu al verle, le dijo: “Bienvenido. Cuando todo este pase, necesitaremos un buen arquero”. El sanguinario militar le confesó que era una pena que suspendieran el partido de octavos de final contra los Breweries de Kenya. Eric no sabía ni que decir.

Longin visitaba con frecuencia, para velar por su amigo. Pero lo encontraba cenando o jugando cartas. «Fue una situación muy extraña e incómoda», dice Eric.

Tras varios intentos de huidas y de nuevo, de ser salvado de los machetazos de los soldados por aficionados que lo reconocían, Eric decidió que lo mejor era quedarse en casa de Zuzu.

Un día, escuchó en la radio que había un hospital de la Cruz Roja. Y que ahí no atacaban las milicias. Era su salvación. Pidió ser llevado allá.

Zuzu condujo a Eric en su auto con un guardia armado al frente y otro atrás.»Me pidió que saliera del auto. Me deseó lo mejor», dice Eric. «Me quedé allí parado».

«Cada persona que mató personas», dice Eric, «también encontrará que salvaron a una o dos personas … Esto no es exclusivo de Zuzu. Encontrará miles, si no cientos de miles de personas en Ruanda que, por un lado, asesinando, muy involucrado en los asesinatos, pero también salvó a algunas personas «.

El fin de la tormenta

Tan pronto como terminó el genocidio, Eric buscó a sus compañeros de equipo que habían sobrevivido. Encontró lo suficiente para formar un pequeño equipo. Y a pesar de que estaban de luto, en cuestión de semanas el once de Rayon volvió a estar junto.

Zuzu huyó a Chicago, trabajó en un supermecado, pero un sobreviviente lo identificó y fue deportado a Ruanda, donde paga cárcel de por vida.

«Desafortunadamente, uno de los compañeros de equipo que realmente hicieron todo por mí no lo lograron», dice Eric. «No sobrevivió. Longin, lo vieron como un traidor, y lo mataron».

Solo dos meses después del genocidio, Rayon Sports estaba listo para otro juego. Esta vez, contra un rival local, Kiyovu Sports, un equipo que perdió la mitad de la plantilla en el genocidio.

«Ver a 15,000 personas reunidas, te devolvió la vida», dice Eric. «La gente cantaba, vitoreaba, lo disfrutaba».

«¿Ganamos el juego? Ni siquiera puedo recordar», dice. «No importaba que ganáramos o perdiéramos. Lo único que importaba era que se jugara ese juego», asegura feliz “Toto”, hoy, en una fundación sin fines de lucro en Inglaterra que utiliza el fútbol como herramienta de dialogo y tolerancia.