Alex Aguinaga increpa a Adolfo Ríos | VIDEO

Luego de lo ocurrido en el estadio La Corregidora, el pasado 5 de marzo, Querétaro ha estado en la boca de los millones aficionados del fútbol.

Tras esa tragedia, el presidente de los Gallos Blancos, Adolfo Ríos, se ha encargado de atender a diversos medios para hablar sobre este hecho, que le dio la vuelta al mundo de inmediato.

En esta oportunidad, el directivo concedió una entrevista para La Última Palabra, pero el propio Alex Aguinaga fue bastante claro y lo increpó.

El mencionado analista le preguntó a Ríos que hubiese hecho si el chico, que habían golpeado en el piso, hubiera sido familiar de él, pregunta que incomodó mucho al presidente del Querétaro.

“Cuando yo bajé mi hijo fue detrás de mí, los dos nos pusimos en riesgo porque muchas de las personas que estaban golpeando parecía que no estaban en sus cinco sentidos. Puse en riesgo mi vida y la de mi hijo, precisamente por la gente que estaba ahí, entonces no me digas que no me interesa la gente porque puse en riesgo mi vida para poder rescatar a las personas”, contestó Ríos al analista.