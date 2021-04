Álvaro Morales destrozó a los jugadores del Cruz Azul tras el empate contra el Arcahaie FC

El Cruz Azul rompió una racha de 11 victorias consecutivas en partidos oficiales, y lo hiczo en la Concacaf Liga de Campeones visitando al Arcahaie FC, este empate sorprendió a muchas personas, ya que el nivel que estaban demostrando los cementeros hasta antes de este juego podía hacer pensar que pudieron haber ganado este juego y con mucha facilidad.

Los cementeros no contaron con la efectividad ofensiva que han estado presentado en sus últimos enfrentamientos, misma efectividad que los ha ayudado a conseguir una racha de 11 victorias consecutivas y dicha racha ha ilusionado a los aficionados con la posibilidad de conseguir el tan ansiado título de liga.

El comentarista y analista perteneciente a la cadena ESPN, Álvaro Morales, criticó duramente a los jugadores del Cruz Azul tras el empate a ceros con el club haitiano, y aseguró que encararon el partido con soberbia y que dicha soberbia es la que ha ocasionado en repetidas ocasiones la famosa y ya conocida «cruzazuleada».

«Que soberbia la de los jugadores para enfrentar este partido. Por favor, es una soberbia que rompe una racha de 11 victorias consecutivas, y le digo una cosa a mi ex familia de Cruz Azul, así se empiezan las cruzazuleadas. ¿Qué vendrá después, un empate ante Chivas? no Reynoso, no se puede justificar, por que eso es para los mediocres.», expresó Morales.

