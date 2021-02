Álvaro Morales le tira indirecta a Faitelson por no cumplir su apuesta.

El polémico comentarista Álvaro Morales le mandó una indirecta desde su cuenta de Twitter a David Faitelson, su compañero de ESPN, tras no querer pagar lo que prometió en la apuesta que hizo sobre el Club América y el castigo por la alineación indebida de Federico Viñas.

David Faitelson publicó un tuit en el que decía que apostaba su casa y la cabellera a que no habría sanción en contra del América tras la alineación indebida de Federico Viñas.

«1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América … Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi … Mejor me calló …»

Tras concretarse el castigo hacia las Águilas, David celebró el veredicto de la Liga, pero se negó a cumplir su apuesta, y a pesar de que recibió muchas críticas de la gente por su decisión final, el se mantiene firme en que no debe cumplir con la apuesta.

«No, no se confundan. Yo soy un periodista de deportes. No me dedico ni pretendo dedicarme al espectáculo. Use una especie de “licencia poética” para desafiar al poder y retar que no existiría castigo para el América. Lo hubo. Lo aplaudo y punto. Yo no le debo nada a nadie.» Escribió Faitelson

Fue cuando Álvaro Morales le dejó una indirecta desde su cuenta,

«Las apuestas son temas delicados. Temas de honor entre caballeros. Quien no paga una apuesta corre el riesgo de que le revienten las rodillas con un martillo industrial. Que le pulvericen las manos con un mazo. Paguen sus apuestas so pena de sufrir un cobro más personal.»

Hasta el momento no ha habido respuesta por parte de Faitelson, pero solo es cuestión de tiempo para que lo haga, así como suele hacerlo desde su cuenta de Twitter.

Los que si han dado su opinión son algunos seguidores de Álvaro Morales, quienes también lo critican por que dicen que debe pagar algunas apuestas que tiene pendientes.

¿Tiene razón Álvaro Morales?

¿Debería pagar también las apuestas que debe?