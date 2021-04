Álvaro Morales se burla de los Pumas tras empatar a cero goles contra los Tigres

Álvaro Morales se burla de los Pumas de la UNAM, tras empatar en Ciudad Universitaria a cero goles contra los Tigres de las UANL.

Los Pumas de la UNAM y los Tigres de la UANL disputaron el pasado domingo el partido correspondiente a la jornada número 15 del Guardianes 2021, y ambos equipos pusieron en riesgo su clasificación al repechaje tras no lograr obtener el triunfo y empatar a cero goles.

Minutos después del partido, el comentarista y analista de ESPN, Álvaro Morales, no desaprovechó la oportunidad y se burló de los Pumas mediante su cuenta de Twitter, esto tras no poder hacerse presentes en el marcador y no conseguir la victoria.

«¡¿Cómo ?! ¿No ganaron los cachuncitos? Claro, ahora no hubo penales. Chale, ya ni con su solecito.»

«Acuchillan a Tigres. Cachún cachún VAR VAR.»

«Es como si pumas se estaba enfrentando a pumas. No me jodan.»

Tras el empate ambos equipos ponen en duda su clasificación el repechaje, pues una combinación de resultados podría dejarlos fuera de los primeros 12 lugares, cosa que se consideraría como un fracaso para ambos clubes.