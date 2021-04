Carlos Salcido le tira con todo a Gignac tras las declaraciones del francés

Carlos Salcido le tira con todo a Gignac tras las declaraciones del francés de hace aproximadamente dos meses al finalizar el Mundial de Clubes de Qatar.

Hace dos meses, André Pierre Gignac publicó un mensaje a través de Twitter dedicado a los mexicanos, en el que se mostró descontento hacia las críticas que había recibido su equipo tras regresar con el segundo lugar del Mundial de clubes.

El peor enemigo del Mexicano es el mismo Mexicano! Sintiéndome Mexicano me da tristeza! Cambiemos el chip! Todos hacia el mismo rumbo! Crecemos juntos ante el mundo! Disfruten raza 🙏🏻 Prometo mejorar también! Bendiciones para todos! — Gignac Andre-pierre (@10APG) February 12, 2021

El día de hoy el exjugador Carlos Salcido habló desde una entrevista con Balam Sports y dio su opinión sobre el francés y sus palabras, el mexicano no se guardó nada y le tiró con todo a Gignac.

«Eso que dice que el mexicano es el peor enemigo de un mexicano es mentira. Que te lo diga un extranjero como Gignac, estuve a punto de rematarlo, por que estuve en la cancha junto con él y sé perfectamente, nada más no lo hago por que no me gusta.»

«Deja de decir que el mexicano es el enemigo del mexicano, no, tú eres tu puto enemigo, así de fácil, no entres a este huateque, tú enfócate.», agregó Salcido.

Además, el mexicano mencionó agregó que para él, Gignac no puede estar reclamando cosas como estas, ya que no es un jugador de élite y le recordó lo sucedido en aquella final del 2017 en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

«Me duele que un extranjero lo diga, me duele por que no puedes generalizar, eso déjalo a los que realmente son jugadores de élite, que tienen todo el derecho. No un jugador que en un partido de final que no te pusiste la medalla y te fuiste por que no te pitaron un puto penal, eso es pero. No quieras quedar bien.», concluyó el mexicano.