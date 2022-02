Faitelson vapuleado en redes por ‘insinuar’ preferencias sexuales de Donovan Carrillo

Después de la gran actuación del patinador mexicano Donovan Carrillo, las redes sociales se le fueron en halagos. Y es que han pasado decenas de años para que un competidor latinoamericano alcanzara la final de los Juegos Olímpicos de Invierno, en esta edición 2022 desarrollándose en Beijing.

Como ya es costumbre, David Faitelson opina y emite algún tuit sobre cualquier deporte que sobresalga en el día.

El analista deportivo de la cadena ESPN, escribió en sus redes sociales que el triunfo de Donovan era un triunfo sobre obstáculos como la homofobia.

Faitelson escribió esto en twitter:



Algunos usuarios le recordaron que Donovan no es miembro de la comunidad gay, incluso le respondieron con un tuit que el mismo patinador emitió años atrás aclarando sus preferencias.

Aquí un tuit de Donovan donde indica sus preferencias sexuales:

No me molesta que me llamen gay porque NO lo soy. Me enfurece que vean la palabra gay como una burla o un insulto a mi esfuerzo.

— Donovan Carrillo (@DonovanDCarr) September 13, 2016