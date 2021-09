Gerardo Velázquez de León señalado nuevamente por misoginia

El analista de deportes del periódico El Universal, de nuevo esta metido en un lío con una mujer del medio deportivo.

Unos años atrás Gerardo Velázquez del León fue grabado junto a Carlos Albert, hablando mal de la presentadora Patty López de la Cerda. «No puede ser, Patty López ya sabes, hace 10 años enseñando las chichis, hoy también», fue parte del audio en el vídeo donde Velázquez y Albert atacaban a López de la Cerda.

La presión mediática ocasionó que ambos se disculparan en los medios por los comentarios vertidos sobre la persona de Patty.

Hoy de nuevo Gerardo cae en una situación de misoginia sobre la jefa de prensa de las águilas del América.

El diccionario define misoginia como: Aversión a las mujeres o falta de confianza en ellas.

Desde hace un tiempo, Velázquez de León con su estilo ya conocido por todos, ha criticado la labor de Ana Barreda como jefa de prensa del club coapeño.

Hoy levantan la voz y le muestran todo su apoyo a Ana, varias jugadoras del América femenil, entre ellas la arquera Renata Masciarelli, quién subió este tweet a sus redes sociales acompañado de un vídeo dónde Gerardo Velázquez de León se burla de la jefa de prensa Ana Barreda. Arrogante, déspota, estúpida, ignorante, entre otros adjetivos, es como el presentador de TV Azteca se refirió a la Jefa de Prensa Azulcrema.

Me compartieron este video, ¡qué indignante! mi solidaridad con Ana Barreda, jefa de prensa del @ClubAmerica. No sabía del acoso del #MachoFutbolero de @gvlo2008. Debe ofrecer disculpa pública. No más violencia contra las mujeres. @El_Universal_Mx @LigaBBVAMX @MVStvOficial @MLS pic.twitter.com/INw10EFzt5

— Renata Masciarelli (@MasciarelliR) September 17, 2021