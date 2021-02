Jorge «El Burro» Van Rankin le pide a David Faitelson que cumpla su apuesta

Jorge «El Burro» Van Rankin aceptó la apuesta que David Faitelson lanzó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Horas antes de que la Federación Mexicana de Futbol informara si el Club América perdería o no los tres puntos que ganó en el estadio Jalisco por la alineación indebida de Federico Viñas, el periodista de ESPN David Faitelson publicó un tuit en el que el afirmaba que no le quitarían los puntos a las águilas, y abrió una apuesta sobre el tema.

«1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América … Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi … Mejor me calló …», escribió David.

El que aceptó la apuesta fue Jorge «El Burro» Van Rankin, quien contestó a Faitelson con un nuevo tuit.

«Ya lo pensé bien David, yo tomo la apuesta, mi casa, la cabellera y pongo hasta me moto vespa! TOMO LA APUESTA! Afición están de testigos, espero cumplas si pierdes …..»

Tras el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol en el que se mencionaba que oficialmente el Club América había perdido el juego con un marcador de 3-0 a favor de los rojinegros, Faitelson se burló de la noticia a través de Twitter.

«¡Eureka, eureka! ¡Le quitan tres puntos al América en la mesa! Histórico», como era de esperarse «El Burro» no tardó en responder a ese tuit, pidiéndole al periodista que pagara su apuesta.

Algunos actores apoyaron al «Burro», afirmando que Faitelson debía pagar la apuesta.

Hoy por la mañana Jorge le recordó de nuevo a David que debía cumplir con su palabra, o de no hacerlo quedaría muy mal ante la gente, a lo que Faitelson contestó que la casa no la podía apostar por que no era de el, pero que lo del cabello si lo iba a cumplir, siempre y cuando Cuauhtémoc Blanco aceptara unirse a la apuesta.

Al final Faitelson publicó un tuit nuevo, en el que afirmaba que no le debe nada a nadie, y que nunca hizo una apuesta como tal.

¿Crees que Faitelson debió haber pagado la apuesta?