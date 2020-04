Lalo Trelles menosprecio la eLiga MX… y no le fue nada bien

El ex comentarista de Televisa Deportes, Lalo Trelles expresó su rechazó a la llamada eLiga MX, recibiendo una gran cantidad de críticas por ello.

Ante la falta de actividad futbolística, se buscan opciones para tratar de sobrellevar la situación; la eLiga MX fue la mejor opción en nuestro país, una liga que de inmediato llamó la atención de la afición futbolera de nuestro país.

Sin embargo, no todos recibieron de buena manera esta nueva propuesta y quien no dudo en expresar su desacuerdo con esta nueva liga es el ex comentarista de Televisa, Lalo Trelles, quien a través de su redes no dudo en declarar lo siguiente:

En estos tiempos en que el deporte profesional está paralizado, surge el llamado deporte virtual. Pero lo virtual aunque lo vemos en televisión no existe y lo que no existe no emociona. — Eduardo Trelles (@eduardotrelles) 14 de abril de 2020

Ante semejante opinión, el mundo de Twitter, no dudo de llenar de calificativos al comentarista, desde «viejo» hasta «anticuado»: