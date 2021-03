Lorenzo Insigne explotó contra sus compañeros al finalizar el encuentro contra el Sassuolo

Insigne no aguantó la frustración de que el Sassuolo les sacara el partido de la bolsa tras empatar el juego al minuto 95.

Lorenzo Insigne, capitán del Napoli, estalló en contra de sus compañeros luego de que el equipo dejara ir los 3 puntos en los últimos minutos del juego contra Sassuolo por la jornada 25 de la Serie A.

El partido fue apretado, al minuto 91 Insigne colocó el tercer gol en la pizarra para los suyos, lo hizo desde los once pasos en un penal bien marcado por el silbante, y todo apuntaba a que sería una victoria para los dirigidos por Gennaro Gattuso, sin embargo un penalti de Manolas al minuto 95 fue el que le dio la oportunidad al Sassuolo para encontrar el gol del empate.

Dicha situación fue la causante de que Lorenzo Insigne explotara en contra de su equipo, el capitán se dirigió hacia los vestidores, donde fue captado por las cámaras gritando; «Squadra (equipo) de mi*rda», esto mientras pateaba una botella de agua, al instante Gennaro Gattuso se acercó a tranquilizarlo y se metieron a los vestidores.

