Paco Villa se autoalburea y las redes sociales se burlan de él.

Paco Villa se autoalbureó durante la transmisión del partido de la Selección Mexicana y la gente no dejó pasar la oportunidad de burlarse de él desde redes sociales.

Francisco `Paco´ Villa es uno de los narradores más conocidos dentro del fútbol mexicano, su estilo a la hora de narrar ha sido del agrado de muchos aficionados a este deporte, y se podría decir que hoy en día es uno de los mejores comentaristas que tiene TUDN.

El día de ayer Paco Villa fue uno de los narradores encargados de comentar el partido de la Selección Nacional contra Estados Unidos desde la transmisión de TUDN, durante el partido, el narrador comentó que extrañaba la playera color verde del Tri, pero que a pesar de eso no le disgustaba el nuevo jersey de México.

El comentarista dijo que «no le disgustaba la negra completa», esto respondiendo a una pregunta que le hizo el «Perro» Bermúdez, y dicha frase desató las bromas en redes sociales.

Como que no te disgusta la negra completa @Paco_Villa_ ? @OOCLigaMx pic.twitter.com/PhOvm6oHvl

Aquí te dejamos algunos de los tuits en los que se burlaron del narrador de TUDN.

«No me disgusta la negra, todas me gustan»

¿Que paso ahí? @Paco_Villa_

Agradece que no estas en @AztecaDeportes sino, @medranoazteca ya te hubiera sepultado 🤣

— Arturo Hernández (@arturoherflo) March 25, 2021