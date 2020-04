Piojo Herrera y Albert discutieron… por una carne asada

El entrenador americanista Miguel Piojo Herrera y el comentarista Carlos Albert tuvieron una discusión debido a una carne asada.

Uno de los métodos más conocidos del Piojo Herrera son las carnes asadas; cada determinado tiempo organiza reuniones con sus jugadores para tratar de generar un buen ambiente y tratar de tener una mejor cohesión de equipo.

Ante la inactividad futbolera, el técnico no deja de lado esta actividad y su propósito, pues a través de sus redes sociales compartió que sigue usando este eficaz método, aunque ahora por un tema aún más importante:

Pero quien no está de acuerdo con este método es el siempre inconforme Carlos Albert, quien no tardó en señalar no estar de acuerdo con la dinámica que implementó Miguel Herrera:

No estoy tan convencido de este video que envía El PIOJO HERRERA…. no es el momento de presumir ciertos aspectos, y menos si son comerciales pagados…. Por lo menos demuestran mal gusto y poco tacto y muy poca EMPATIA… Pero así es el Piojito 🙄😝🤔🥴😷 — Carlos Albert Ll (@calbert57) 2 de abril de 2020

Por su puesto que esto no se iba a quedar ahí y fue cuando comenzó una discusión del tamaño de Twitter: