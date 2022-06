«¡A mi me valen madre el rating y las redes sociales!» | Faitelson pelea con Hugo Sánchez

Caló hondo en Hugo Sánchez la derrota del Tri contra Uruguay, lo cual desató un pleito entre David Faitelson y el ‘Pentapichichi’.

La goleada de Uruguay 3-0 la noche de ayer a la Selección Mexicana, ha prendido las alarmas en los medios deportivos de México. En Futbol Picante, como ya es costumbre, la polémica estuvo a tope.

Y es que David Faitelson increpó a Hugo Sánchez, cuestionando el porqué de que nunca critique al jugador. «Yo esperaría de ti Hugo, que hicieras una critica sobre los futbolistas. ¿Porqué siempre hay que defender al futbolista a capa y espada? Y es el mejor, y tenerlo entre algodones y no se le puede criticar, ¡Caramba! El futbolista mexicano no está al nivel.» Reclamó Faitelson a Hugo.

Hugo a su manera, le respondió: «David, tú no sabes nada de eso, tú no sabes lo que es ser futbolista y lo que es ser profesional, lo que es estar dentro de la cancha, como no sabes (hace seña de cerrar la boca)».

Mientras tanto el ‘Chelis’ reía a carcajadas de ver como el ‘Pichichi’ callaba a David Faitelson.

«¡Por eso te estoy preguntando! de macho a machote,» le replicó David.

«No, no yo prefiero darte una entrevista y no darte rating en tus redes sociales» le respondió Hugo.

«¡NO NO, A MI ME VALEN MADRE EL RATING Y LAS REDES SOCIALES HUGO, QUE TE QUEDE BIEN CLARO!»

Faitelson siguió insistiendo y cuestionando a Hugo porque no había criticas a los futbolistas. Y es que el ex goleador del Real Madrid, solo se enfoca en criticar a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, y al director técnico.



Ejemplificó ademas la mediocridad del futbolista mexicano con el caso de Héctor Herrera, mientras Luis Suárez busca quedarse 6 meses en Europa para llegar a buen nivel al mundial, HH aceptó dejar al Atlético de Madrid por 8 millones de dolares para jugar en la MLS.