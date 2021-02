Ancelotti rompe el silencio y habla sobre su «celebración» con la taza de té

El entrenador italiano del Everton, Carlo Ancelotti, rompió el silencio y habló sobre la “celebración” del gol que le dio el triunfo en la FA Cup ante el Tottenham Hotspur de Jose Mourinho.

Al minuto 97 del compromiso, Bernard fue el autor de un agónico gol que les dio la victoria a los pupilos de Ancelotti; por su parte, el entrenador celebró esa anotación “soplando una taza de té”.

«Estaba bebiendo té porque me estaba congelando«, aseguró el DT, cuando fue preguntado este viernes sobre ese partido.

«Después de 90 minutos casi ni podía hablar, así que pedí una taza de té y cuando Bernard marcó el quinto gol no lo celebré por dos razones: tenía una taza de té caliente en mi mano y además no sabía si el gol iba a subir o no porque podía haber fuera de juego«, finalizó.