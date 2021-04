La afición de Irapuato festejó a lo grande el pase a semifinales de su equipo, que actualmente compite en la Segunda División.

Desde que en el 2004, la Federación compró y desapareció la Irapuato, la ciudad no ha vuelto a tener equipo de Primera División; no obstante, la afición se ha mantenido fiel y a pesar de que el equipo aparece y desaparece, el apoyo no disminuye.

Actualmente, la ciudad cuenta con equipo en la Liga Premier, el equivalente a una segunda división; este torneo el equipo ha hecho bien las cosas y ya está instalado en las semifinales, lo que ha desatado la locura de la afición.

El día de ayer el equipo consiguió su pase ante La Piedad y la afición dejo para el recuerdo una postal digna de cualquier equipo en el viejo continente: