Así fue el autogol más rápido en la historia de la Eurocopa

El portero polaco Wojciech Szczesny anotó este lunes el autogol más rápido en la historia de la Eurocopa, en el minuto 18 del partido entre su selección y la de Eslovaquia.

Un disparo del extremo eslovaco Robert Mak se estrelló en un poste y, tras rebotar en la espalda de Szczesny, se introdujo en la portería polaca para estrenar el marcador en el Gazprom Arena de San Petersburgo.

Szczesny supera el registro del croata Igor Tudor, que marcó en propia meta en el minuto 22 ante Francia en la Eurocopa de Portugal 2004.

Class as an #owngoal from szczesny but class solo goal from #svk pic.twitter.com/bSzI7oNkbc

