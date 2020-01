Carlos Vela inició el año con este golazo ante Peñarol

El ‘killer’ de la MLS, el mexicano Carlos Vela, se lució con un golazo frente a Peñarol de Uruguay en un amistoso de pretemporada, significando su primera anotación del año en curso con el LAFC.

El tanto se produjo a los nueve minutos del compromiso con el ‘zapatazo’ de zurda que clavó en el ángulo derecho del portero Thiago Cardozo, luego que su compañero Latif Belssing recuperara una pelota cerca del área.

Posteriormente, Adrien Pérez colocó el 2-0 para conjunto californiano, que ganó el amistoso frente a los dirigidos por Diego Forlán. Todavía le esperan tres partidos preparatorios para Vela y compañía antes de su debut el próximo primero de marzo.

🕯️➡️🎯@11carlosV‘s left foot is already in midseason form. #LAFCvPEÑ pic.twitter.com/xdk8zOUTOP

— LAFC (@LAFC) January 26, 2020