¡Criminal! Fue por la pelota y le pegó una patada en la cara

Minutos de tensión se vivieron durante el partido entre Botafogo y el CRB por la Serie B brasileña cuando un defensor trató de frenar al rival, pero un fallo produjo que le diera una criminal patada en el rostro.

Corría el minuto 30 del primer tiempo cuando Joao Victor Andrade Caetano, del CRB, llegó tarde y le conectó una patada en la cara de Rafael Navarro. Obviamente, el defensa fue expulsado con roja directa.

O zagueiro Caetano acertou um bica no rosto do atacante Rafael Navarro, do Botafogo, o zagueiro do CRB foi expulso. pic.twitter.com/T6Jn71GkB4

