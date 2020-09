El gol de Robben con el Groningen 18 años después

Arjen Robben se retiró, pero después recapacitó y decidió jugar con el equipo de sus amores, el Groningen, y este domingo no perdió el tiempo y anotó un gol, 18 años después.

El holandés pescó un centro raso desde la banda y desde fuera del área, como de costumbre, cruzó el bombazo y batió las redes del Arminia Bielefeld alemán a los 17′ minutos.

El último gol de Robben, de 36 años, con la camiseta del Groningen el 28 de abril de 2002.

Arjen Robben has scored his first goal since returning to football with Groningen..

Some things never change.. That left foot 👌🏻😍 💥

pic.twitter.com/n8VKIBUU46

— SnapGoal (@SnapGoal) September 6, 2020