El golazo digno del Puskas de un jugador del Monchengladbach | VIDEO

El fútbol nos maravilla con muchas de sus jugadas y más aún si es una que suele verse poco como es un golazo digno de un Premio Puskas.

Y es que el jugador del Borussia Monchengladbach, Valentino Lazaro, convirtió una verdadera joya en su partido ante el Bayer Leverkusen al hacer un movimiento que pocos harían e impactar el balón haciendo un escorpión como último recurso por la marca de Sven Bender y con el que logró vencer a Hrádecky.

HOW IN THE WORLD HAS LAZARO SCORED THAT 😵😵 pic.twitter.com/LDJLfqkS1p

— ESPN (@espn) November 8, 2020