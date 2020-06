El Inter enfrentaba al Napoli en la vuelta de la segunda semifinal de la Coppa Italia y el protagonista fue el golazo de Christian Eriksen.

El volante danés logró adelantar a su equipo cuando cobró un tiro de esquina que se fue cerrando y bajando hasta colarse entre las piernas de David Ospina directo al arco.

Napoli 0-1 Inter Milan, Eriksen🔥

pic.twitter.com/2G1qq9qCni

— BRGoals (@BRGoals) June 13, 2020