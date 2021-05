El grosero error del portero del Houston de la MLS

Marko Maric, portero del Houston Dynamo, cometió un grosero error con el que su equipo sentenció su derrotado ante el Colorado en la MLS.

Si la MLS tiene un terrible punto débil es el aspecto defensivo; los delanteros gozan de una gran cantidad de libertades y de un amplio espacio para maniobrar, debido sobre todo a la mala planificación defensiva.

Pero no solo es culpa de las malas defensivas, sino también de los porteros, que no han alcanzado un buen nivel de desarrollo; y si se ven jugadas como la de Marko Maric, del Houston Dynamo, no queda mucho que defender a la MLS:

Things you love to see: pic.twitter.com/ShlBvcJ0TS — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) 16 de mayo de 2021

Para desgracia de Maric, su equipo acumuló una nueva derrota que lo ubica en el quinto lugar de la Conferencia del Oeste; pero también deja de manifiesto que la MLS debe atajar ese problema si quiere convertirse en una liga seria.