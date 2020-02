El último enfado de Mourinho en rueda de prensa

Mourinho siempre ha dado de que hablar en las ruedas de prensa. Sus declaraciones acostumbran a ser tapa de portadas de medios deportivos. Este miércoles tras el encuentro ante Leipzig, el técnico tuvo un encontronazo con un periodista que fue viral en las redes sociales.

El estratega portugués del Tottenham estalló al ser cuestionado por el rendimiento de su equipo. “¿Fueron los Spurs los que lo hicieron mal o fue el Leipzig el que lo hizo bien?”, esta pregunta puso histérico al luso.

“¿Tú piensas que jugamos mal?”, respondió. “No te voy a responder porque no me gusta la pregunta. Está fuera de lugar”, añadió en relación a la derrota 0-1 ante el conjunto alemán.

Jose Mourinho did not like this question 😬 pic.twitter.com/hXrfDDuGeI

— ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2020