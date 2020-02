Entrenador de baloncesto es atacado a patadas y golpes por propios jugadores

Un entrenador de baloncesto fue golpeado por sus propios jugadores en las afueras de la escuela secundaria Malcolm X. Shabazz ubicada en Newark, New Jersey. El coach intentó evitar que éstos molestaran a otro compañero de equipo.

Los cuatro agresores, sin mediar palabras, arrinconaron al hombre y le propinaron golpes y patadas. El hecho fue captado en video y se hizo viral inmediatamente en las redes sociales a los pocos minutos.

El técnico y su equipo venían de disputar un partido en la localidad de Livingston. Los cuatro estudiantes fueron identificados y suspendidos, mientras la policía local realiza una investigación sobre el hecho.

High school basketball coach jumped by his own players. Damn! pic.twitter.com/RKnSjADE2a

— Chad (@ChadBlue_) February 7, 2020