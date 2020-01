Este gol de Jiménez está nominado al mejor de enero

El gol que el delantero mexicano Raúl Jiménez le marcó al Liverpool es candidato al mejor de enero en la Premier League.

El pasado 23 de enero, el ariete del Wolverhampton remató de cabeza un balón centrado por Adama Traoré, tanto que significó un momentáneo empate ante los ‘Reds’, que finalmente se impusieron 1-2 en el Molineux Stadium, casa de los ‘Wolves‘.

La cuenta de Twitter del club del azteca publicó el video del gol de Jiménez.

Raul Jimenez’s header against @LFC has been nominated for the @PremierLeague goal of the month!

🎥🇲🇽 pic.twitter.com/Jh8VqvMemD

— Wolves (@Wolves) January 31, 2020