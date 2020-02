La volea espectacular de Neves que superó el triplete de Jota

El Wolves de Raúl Jiménez goleó contundentemente 4-0 al Espanyol para poner pie y medio en la siguiente ronda de la Europa League. Diogo Jota se desató con tres goles, pero Rúben Neves fue el más comentado en las redes sociales.

¿El motivo? Su golazo de volea para poner el 3-0 momentaneo. Tras una corrida espectacular de Adama Traoré y su posterior centro, Neves pescó un rebote que mandó a guardar en el arco defendido por Andrés Pietro.

El mediocampista dominó la esférica con el pecho y después la remató con el empeine de su pie derecho para dejar sin opciones a Pietro. Por supuesto, la anotación desató la locura de los aficionados presentes en el Molineux Stadium.

Ruben Neves and absolute bangers, name a more iconic duo #SCTopTen pic.twitter.com/hSQnHhFFMa

— Ross Tudor (@Ross_Tudor) February 20, 2020