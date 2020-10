Mbappé realizó el ‘sprint’ más rápido de la Champions League

El jugador Kylian Mbappé, del París Saint-Germain, fue el protagonista del ‘sprint’ más rápido de la Champions League 2019/20, así lo hizo saber un informe técnico de la UEFA.

En ese estudio, se pudo dar a conocer que el atacante francés del PSG tuvo dicho ‘sprint’ en la gran final de la Champions, ante el Bayern Múnich y registró 33,98 km/h, al minuto 73 del compromiso.

Entre los otros más veloces, también figuran: Lukas Klostermann (Leipzig) con 33,82 km/h; Hans Hateboer (Atalanta) con 33,71 km/h; Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) con 33,46 km/h y Alphonso Davies (Bayern) con 33,37 km/h.

En esta inédita edición, que tuvo que jugarse a un formato “único”, tuvo como campeón al Bayern con un tanto de Kingsley Coman al minuto 59 en el estadio Da Luz.

