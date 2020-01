Policías agreden a Alfredo Saldívar

El portero de Pumas, Alfredo Saldívar y su esposa, Mariana Clemente, denunciaron a través de las redes sociales la agresión que sufrieron por parte de los policías de la CDMX.

«Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó», escribió la esposa del guardameta.

Adjunto fotos! Estoy embarazada de 16 y medio es increíble que hagan esto a una familia que no está haciendo absolutamente nada. pic.twitter.com/Z85gqeMT8R — Mariana Clemente (@Marianagrl) 30 de enero de 2020

El mensaje rápidamente se hizo viral, por lo que ya están averiguando que fue lo que sucedió.

«Con relación a un video difundido en redes sociales en el cual policías de esta dependencia agreden a una mujer embarazada y a su pareja, esta dependencia condena enérgicamente este hecho e informa que la Dirección General de Asuntos Internos inició una Carpeta de Investigación por lo ocurrido».

Con relación a un video difundido en redes sociales en el cual policías de esta dependencia agreden a una mujer embarazada y a su pareja, esta dependencia condena enérgicamente… — SSC CDMX (@SSP_CDMX) 31 de enero de 2020